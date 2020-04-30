Тестирование на коронавирус в РФ доступно в 66 частных лабораториях

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Тестирование на COVID-19 в России доступно в 106 лабораториях Роспотребнадзора, 364 лабораториях при государственных медицинских организациях и 66 частных лабораториях, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что таким образом в РФ есть возможность провести тестирование у значительного числа населения. Информацию о возможности сдать тест в каждом субъекте страны можно получить по телефонам оперативных штабов регионов.

"Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

По состоянию на 30 апреля в России провели 3,49 миллиона лабораторных тестов на выявление коронавируса. За последние сутки было проведено 194 тысячи исследований. Под медицинским наблюдением остаются 208 тысяч человек.

В РФ подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Профессор подчеркнул, что после того, как страна достигнет максимальной заболеваемости, пойдет ее снижение.