В России провели более 3,4 млн тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России провели 3,49 миллиона лабораторных тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".
За последние сутки было проведено 194 тысячи исследований. Под медицинским наблюдением остаются 208 тысяч человек.
В РФ подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.
Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.
Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Профессор подчеркнул, что после того, как страна достигнет максимальной заболеваемости, пойдет ее снижение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что риск повторной волны заражений коронавирусной инфекцией в России очень большой. По его мнению, для выхода из режима самоизоляции в стране потребуется принятие очень взвешенных решений. При этом Песков добавил, что в разных государствах технологии снятия ограничительных мер индивидуальны.
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