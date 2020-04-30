Россияне смогут направить поздравительные письма ветеранам к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители России смогут ко Дню Победы направить поздравительные письма ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения "Волонтеры Победы" Ольгу Амельченкову.

"Мы призываем жителей всей страны не оставаться равнодушными. У каждого из вас есть возможность успеть сказать спасибо лично. Именно под таким девизом проходит наша акция. Сегодня мы хотели бы дать старт этой акции, которая называется "Письмо Победы", – сказала Амельченкова.

Она рассказала, что все желающие могут написать письмо ветеранам, которых знают лично, или незнакомым фронтовикам, а доставят их добровольцы движения "Волонтеры Победы" с 7 по 9 мая. Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить бланк на сайте организации.

28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.

За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.

Ранее Владимир Путин распорядился перенести подготовку и проведение парада Победы на Красной площади из-за эпидемии коронавируса. Все праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся, когда ситуация станет безопасна.

