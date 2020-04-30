Россияне смогут направить поздравительные письма ветеранам к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители России смогут ко Дню Победы направить поздравительные письма ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения "Волонтеры Победы" Ольгу Амельченкову.
"Мы призываем жителей всей страны не оставаться равнодушными. У каждого из вас есть возможность успеть сказать спасибо лично. Именно под таким девизом проходит наша акция. Сегодня мы хотели бы дать старт этой акции, которая называется "Письмо Победы", – сказала Амельченкова.
Она рассказала, что все желающие могут написать письмо ветеранам, которых знают лично, или незнакомым фронтовикам, а доставят их добровольцы движения "Волонтеры Победы" с 7 по 9 мая. Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить бланк на сайте организации.
28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.
За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.
Ранее Владимир Путин распорядился перенести подготовку и проведение парада Победы на Красной площади из-за эпидемии коронавируса. Все праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся, когда ситуация станет безопасна.
В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: