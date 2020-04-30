Бизнес на Победе. В России продают маски с символикой 9 Мая

Интернет-магазины предлагают купить маски с символикой Дня Победы

Интернет-магазины начали предлагать маски с символикой в честь Дня Победы, рассказали в эфире телеканала Москва 24. Праздничные индивидуальные средства защиты можно приобрести за 600 рублей.

Однако уже сейчас приобрести такую маску довольно сложно. Производитель отмечает, что спрос на них настолько большой, что их даже не успевают шить. Некоторые виды заявленных в интернет-магазине масок уже раскуплены, и сейчас на них можно лишь оформить предзаказ.

Однако в связи с этим москвичи размышляют над тем, насколько правильно продавать средства индивидуальной защиты с такой символикой.

Совладелец интернет-магазина, в котором продаются эти маски, Александр Дужников рассказал телеканалу Москва 24, что хайп не является целью, которую преследует компания. Он отметил, что здесь ключевым является вопрос выживания.

"Все это делается не для того, чтобы магазины хайпанули на текущей ситуации и заработали на этом какие-то большие деньги. Это делается для того, чтобы как-то выживать в текущей ситуации, потому что бизнес испытывает сложности, и использование всякой тематики, связанной с 9 Мая, – это попытка продавать маски еще больше, чтобы платить людям зарплаты", – рассказал Дужников.

Однако остается вопрос морального права использования такой символики в коммерческих целях. Историк и политолог Юрий Никифоров подчеркнул, что при капиталистическом укладе используется все, что может повысить прибыль компании, в том числе и такая священная, с точки зрения многих россиян, символика.

"В эпоху господства рыночных отношений избежать использования той или иной символики невозможно. Если производители и торговцы понимают, что нанесение каких-то изображений помогает повысить коммерческую привлекательность их товара, они это обязательно сделают", – отметил Никифоров.

Он добавил, что при этом вопрос принадлежности этих символов остается открытым, поскольку символика Победы в Великой Отечественной войне, по сути, принадлежит народу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что страна будет отмечать 75-летие Победы, однако в режиме самоизоляции. Он подчеркнул, что мероприятия, которые приурочены к празднику, будут проведены после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

В то же время Путин сообщил, что парад авиационной техники в честь Дня Победы состоится. В частности, над городами Поволжья, Сибири и Урала пролетят 84 самолета и вертолета.