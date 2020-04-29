В авиапарадах в честь Дня Победы задействуют более 80 самолетов и вертолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Над городами Поволжья, Сибири и Урала во время празднования 75-летия со Дня Победы пролетит 84 самолета и вертолета, сообщает ТАСС со ссылкой на замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенанта Евгения Поплавского.

Он уточнил, что демонстрационные полеты авиации выполнят в девяти городах в границах ответственности округа: в Верхней Пышме, Кызыле, Абакане, Энгельсе, Саратове и Казани. Самые же масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Привлечь планируется 44 самолета и 40 вертолетов. Тренировки проведут 5 и 7 мая.

Накануне Владимир Путин рассказал, что в День Победы состоится авиационный парад. В небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах отгремит праздничный салют.

Также президент заметил, что все праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся, когда ситуация станет безопасна.

Путин подчеркнул, что будут проведены и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". По его словам, 9 мая вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме изоляции.