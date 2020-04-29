В авиапарадах в честь Дня Победы задействуют более 80 самолетов и вертолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Над городами Поволжья, Сибири и Урала во время празднования 75-летия со Дня Победы пролетит 84 самолета и вертолета, сообщает ТАСС со ссылкой на замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенанта Евгения Поплавского.
Он уточнил, что демонстрационные полеты авиации выполнят в девяти городах в границах ответственности округа: в Верхней Пышме, Кызыле, Абакане, Энгельсе, Саратове и Казани. Самые же масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.
Привлечь планируется 44 самолета и 40 вертолетов. Тренировки проведут 5 и 7 мая.
Накануне Владимир Путин рассказал, что в День Победы состоится авиационный парад. В небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах отгремит праздничный салют.
Также президент заметил, что все праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся, когда ситуация станет безопасна.
Путин подчеркнул, что будут проведены и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". По его словам, 9 мая вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме изоляции.
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