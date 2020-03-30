В Петербурге ввели режим самоизоляции

30 марта, 22:33
Фото: depositphotos/yulenochekk
Власти Санкт-Петербурга ввели в городе режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение будет действовать до 5 апреля, как сообщает РИА Новости.
В документе указано, что покидать место проживания или пребывания можно только ради получения экстренной медицинской помощи, при угрозе жизни и здоровью или в силу необходимости проехать до работы.
Режим самоизоляции допускает посещение ближайших магазинов и прогулки с домашними животными. В общественных местах, кроме такси, граждане должны соблюдать дистанцию до других людей не менее полутора метров.
Для петербуржцев старше 65 лет режим самоизоляции установили до 14 апреля, им также выплатят по две тысячи рублей из городского бюджета.
В Санкт-Петербурге также временно приостанавливается бронирование и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях. Данный запрет будет действовать до 1 июня.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.
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