В Липецкой области вводят режим всеобщей самоизоляции

18:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Липецкой области приняли решение о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
"В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано главой региона", – приводит РИА Новости заявление регионального руководства.
По состоянию на понедельник, 30 марта, число заболевших COVID-19 в Липецкой области составляет 7 человек. Троих человек, инфицированных во время поездки в Италию, уже выписали после полного выздоровления.
Ранее режим самоизоляции был введен в Татарстане и Калининградской области.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения жителей по городу из-за ситуации с распространением коронавируса. В частности, градоначальник дал распоряжение о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Такие же меры были введены в Подмосковье.
Помимо этого, в ближайшее время в столице намерены ввести систему спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Пока что они еще не введены. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
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