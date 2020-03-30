Психолог посоветовала спортсменам снизить уровень тревоги

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Спортивный психолог и призер двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова посоветовала всем спортсменам снизить уровень тревоги, которая может быть вызвана распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT.

Специалист отметила, что тревогу в том числе вызывает неопределенность – непонятно, как долго продлится режим самоизоляции.

По словам Кожевниковой, все это провоцирует человека действовать быстро, судорожно, автоматично.

"А надо действовать ровно противоположным образом: успокоиться, замедлиться, включить мозг, начать соображать рационально", – подчеркнула Кожевникова.

Психолог пояснила, что сперва важно снизить уровень тревоги. Она отметила, что необходимо сократить количество поступающих новостей и меньше времени проводить в соцсетях. А затем, по словам специалиста, нужно перенести внимание "с тревожного "сейчас" в какие-то рациональные действия, направленные в будущее".

Ранее психологи рассказали, что сохранить душевное спокойствие и самообладание на карантине можно, если не смотреть новости. Психолог Анабелла Чеб Терраб из Аргентины указала, что изучать информацию стоит два раза в день. При этом она рекомендовала читать только официальные источники.

По мнению Патрика Уэниса, автора книг и эксперта, изучавшего поведение многих знаменитостей, новости генерируют страхи. И чем больше вы их смотрите, тем хуже вы себя чувствуете.

Автор книг по психологии и колумнист журнала Psychology Today Элис Бойс также указала, что чем больше новостей потребляют люди, тем сильнее растет их тревога.