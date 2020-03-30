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Общество

16:30

В "Яндексе" показали, как соблюдается режим самоизоляции в России

общество технологии

Фото: yandex.ru

Компания "Яндекс" создала индекс самоизоляции, который позволяет проследить, как в разных городах граждане соблюдают карантин, сообщает ТАСС.

Показатель рассчитывается на основе обезличенных данных об использовании приложений "Яндекса". Шкала индекса самоизоляции имеет значения от 0 до 5. Нижний показатель равняется уровню часа пик в стандартный будний день. За основу высшей оценки взяли положение в городе глубокой ночью.

В компании рассказали, что уже сейчас пользователи могут посмотреть динамику соблюдения режима самоизоляции в крупных городах. Вскоре индекс будет рассчитываться для всех населенных пунктов, в котором живет больше 50 тысяч человек.

Статистика использования приложений "Яндекса" показывает, что люди чаще стали сидеть дома. Так, "Яндекс.Метро" в настоящий момент используется очень редко. На понижение пошла и статистика построения маршрутов в навигаторах – к ним стали прибегать меньше.

В то же время растет интенсивность использования таких приложений, как "Яндекс.Эфир", "Яндекс.Дзен" и "Кинопоиск".

Ранее стало известно, что в связи с переходом на дистанционную работу количество проданных роутеров и модемов выросло на 43%. Кроме того, эксперты предупредили об увеличении количества сбоев в работе интернета в связи с расширением режима самоизоляции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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