"МегаФон" открывает бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 23 марта "МегаФон" открывает бесплатное посещение собственных платформ с онлайн-курсами. Они ориентированы на студентов, молодых специалистов и школьников старших классов. Курсы доступны по направлениям IT, менеджмент, маркетинг и финансы.

Генеральный директор "МегаЛабс" рассказал, что видеоролики созданы в удобном формате для молодых людей – от 5 до 15 минут. По его словам, такой образовательный контент будет особенно полезен студентам, которые обучаются сейчас дистанционно.

Также телекоммуникационная компания открывает бесплатный доступ к сервисам "Пресса", "Книги". В первом сервисе для пользователей подготовили свыше 70 журналов, рассказывающие о науке, культуре, истории и путешествиях. Некоторые материалы для удобства доступны в аудиоформате. Сервис "Книги" открывает доступ к более чем 100 тысячам книг в каталоге "ЛитРес".

Кроме того, пользователи теперь смогут воспользоваться бесплатной месячной подпиской на семейный пакет "Максимальный", в который входит 216 каналов и 10 сериалов, а также "Кино по подписке".

Кроме этого, "МегаФон" открыл продажу сим-карт с саморегистрацией на Tmall, ресурсе "AliExpress Россия" и в собственном интернет-магазине, доставка из которого не превышает одних суток. Такой способ приобретения карты станет наиболее актуальным для граждан, находящихся на самоизоляции дома, считает коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

"Чтобы купить сим-карту, теперь необязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией", – заявил Вольфсон.

Он подчеркнул, что теперь пользователи могут не выходя из дома приобрести смартфон, сим-карту и выбрать наиболее удобный тариф. Активировать сим-карту можно через мобильное приложение компании, выбрав там же тариф. В настоящий момент воспользоваться данной услугой могут жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Регионы будут расширяться.

"МегаФон" стал первым российским оператором, кто разместил свою продукцию в интернет-магазине Tmall. Оператор является трехратным обладателем награды "За самую быструю сеть мобильной связи в РФ" от компании Ookla.

Сегодня у "МегаФона" самая большая сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Число мобильных абонентов "Мегафона" в России составляет 77,6 миллиона человек.

