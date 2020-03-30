Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице

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Максимальную выплату по пособию по безработице в РФ подняли до 12 130 рублей. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей", – говорится в документе.

25 марта Владимир Путин выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Президент обратил внимание, что в настоящий момент максимальное пособие по безработице достигает 8 тысяч рублей ежемесячно.

В январе сообщалось, что Совет Федерации поддержал идею уравнять пособие по безработице с прожиточным минимумом. Так, прожиточный минимум в тот момент составлял около 12 тысяч рублей.

Получать пособие по безработице можно каждый месяц при соблюдении ряда определенных требований. В частности, соискатель должен проходить перерегистрацию в установленные Центром занятости населения дни. В ЦЗН гражданину также предлагаются подходящие вакансии или курсы повышения квалификации.

В 2019 году пособие было значительно увеличено впервые за десять лет. Минимальная выплата выросла с 850 рублей до 1,5 тысячи, максимальная – с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.