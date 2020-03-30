В МГД поддержали решение магазинов об отдельном времени для пенсионеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева считает полезным решение ряда сетей магазинов выделить приоритетное время для пожилых покупателей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Лично мне подобный механизм представляется здравым и полезным. По-моему, выделить определенные часы для пожилых людей инициатива очень хорошая", – сказала Картавцева.
Она добавила, что существует много примеров ответственного отношения торговых сетей, которые прорабатывают различные профилактические мероприятия, направленные на снижение распространения вируса по стране.
Как ранее сообщали ряд СМИ, некоторые сети магазинов выделили для пожилых граждан приоритетные часы для посещения. При этом в этот период проход для других граждан будет по возможности ограничен.
Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).
Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.
В столице за последние сутки подтвердили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи.
Какие магазины переходят на онлайн-заказы
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