Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус, приводит ТАСС заявление губернатора Александра Беглова.

По его словам, результаты вскрытия показали, что умерший был инфицирован COVID-2019.

Отмечается, что на сегодняшний день в северной столице зарегистрированы 2 летальных исхода граждан, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Первая смерть пациента с положительным тестом на короанвирус была зафиксирована в Санкт-Петербурге 28 марта.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,8 тысячи человек.

За последние сутки в России число зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло на 302. COVID-19 был подтвержден в 35 регионах.