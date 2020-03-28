Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в Петербурге

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Пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

"Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия", – сказал губернатор.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 600 тысяч. В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.

Лаборатории Москвы за сутки провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирусную инфекцию.Производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.