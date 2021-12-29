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11:23

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Астропсихолог рассказала, как вести себя во время парада планет

"Энергии объединяются": как вести себя во время парада планет
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/frenta

Астропсихолог Инга Лозанчич в разговоре с Москвой 24 посоветовала проявить осторожность в высказываниях во время парада планет. Эксперт пояснила, что в этот период люди очень чувствительны и любое неверное слово или интонация могут обидеть человека.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года россияне смогут наблюдать в вечернем небе парад планет. Помимо этого, звездопад Квадрантиды достигнет пика активности 3 января после полуночи.

Мы сейчас наблюдаем соединение планет, когда одна находится во взаимодействии с другой, третьей и даже четвертой. И получается, что все энергии объединяются.
Инга Лозанчич
астропсихолог

В этот период лучше отстраниться и проанализировать свои чувства и отношения, советует астропсихолог. Кроме того, во время парада планет очень легко задеть человека, предупреждает специалист. Следует быть деликатным даже среди близких людей, указала она.

"Затронуть каким-то словом, интонацией – это риск, что ситуация может пойти абсолютно непредсказуемо. Сейчас нужно очень хорошо думать, что ты говоришь и каким тоном говоришь", – поясняет астропсихолог.

По словам Инги Лозанчич, некоторые люди в этот период могут чувствовать себя недолюбленными. Эксперт советует не зацикливаться на собственной персоне, а подумать о других.

"Сейчас холить и лелеять свою личность, носиться со своими амбициями, обидами, какими-то недовольствами – это самое неумное, потому что обида, раздражение могут углубляться, если позволите им разрастаться. Самое лучшее – это все-таки заниматься не собой любимым, а кем-то другим или чем-то другим", – говорит эксперт.

Кроме того, астропсихолог советует в эти дни разумно распоряжаться деньгами и совершать только обдуманные покупки.

Парад этот не такой уж и праздничный. Он скорее очень серьезный. То есть та идея, которая манифестируется, – это серьезное отношение к жизни, а это значит отрыв от каких-то эгоистических моментов. Показано спокойствие, размеренность, продуманность, целесообразность.
Инга Лозанчич
астропсихолог

Ранее стало известно, что в 2022 году ожидаются два солнечных и два лунных затмения. Об этом рассказал гендиректор Иркутского планетария, председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров.

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