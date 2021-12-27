В новогодние праздники жители Земли смогут увидеть "парад планет" и звездопад Квадрантиды

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Жители Земли смогут наблюдать "парад планет" в вечернем небе до 7 января 2022 года. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

В канун Нового года и в период праздничных дней за вечер будет возможно увидеть все планеты кроме Марса (он наблюдается на утреннем небе).

"Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года", – уточняется в сообщении планетария.

Лучшее время для наблюдения – с 16:00 до 18:00. Увидеть планеты можно и позже, однако не все. После 18:00 за горизонтом скрывается Венера. После 19:00 – Сатурн. А к 20:30 на небосклоне не виден и Юпитер.

"Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран – всю ночь, правда, только в телескопы", – добавили в планетарии.

Кроме того, 3 января после полуночи пика активности достигнет звездопад Квадрантиды. Это метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса. Во время ярко выраженного максимума наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 декабря жители Земли могли наблюдать звездопад Геминиды. Данный метеорный поток считается одним из самых мощных в году.