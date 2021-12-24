В Бурятии сняли редкое астрономическое явление

Фото: астрономическая обсерватория ИГУ
Специалисты астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) сделали снимок электрических разрядов в холодной плазме (спрайтов). Об этом сообщает агентство "Байкал-Daily".
Зафиксировать необычное явление удалось благодаря метеорной установке Skyline, размещенной на астрофизическом полигоне университета в Тункинской долине Бурятии.
"Спрайты возникают во время гроз над той областью, где гораздо ниже, в тропосфере, генерируются сильные молнии. Увидеть и зарегистрировать спрайты крайне сложно: эти вспышки сложной формы длятся всего около одной сотой доли секунды", – рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
Как уточняется в публикации, для спрайтов характерно формирование на высоте от 50 до 130 километров. Они представляют собой подобие бьющей вверх молнии.
В дальнейшем научная группа ИГУ планирует проанализировать явление спрайтов при участии коллег из Института солнечно-земной физики СО РАН.
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