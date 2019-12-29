Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости.

Ее похоронили рядом с коллегой и другом Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.

Сегодня в театре "Современник" прошло прощание с Волчек, оно длилось порядка трех часов. Ее проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься пришли вице-премьер России Ольга Голодец, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, экс-министр культуры России Михаил Швыдкой, директор Большого театра Владимир Урин, шоумен Максим Галкин, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, артисты Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Ингеборга Дапкунайте, Владимир Машков и другие.

В конце церемонии прозвучало напутствие Волчек своей труппе.

"Только об одном, только, чтобы компания наша, вы все держались друг за друга и понимали, что вы стена, которую прошибить невозможно, если вы все вместе. Если вы держитесь вот так крепко, друг за друга. Я хочу вас призвать к тому, чтобы это было началом какого-то нового периода для нас... Мы никак это не назовем, а будем считать, что я все равно буду с вами, вы, может быть, даже и не особенно увидите, мы как-то исхитримся", – говорилось в напутствии.

Церемония прощания с Галиной Волчек подходит к концу



Худрук "Современника" скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 24 декабря Волчек госпитализировали в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году в семье режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".