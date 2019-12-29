Прощание с Галиной Волчек началось в Москве

Прощание с Галиной Волчек начинается в театре "Современник"

Прощание с Галиной Волчек началось в театре "Современник".

У здания выстроилась очередь. Проститься пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели. Среди них артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов.

С вечера 26 декабря поклонники несут цветы к театру. В фойе установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов.

Гроб с телом Волчек установлен на сцене "Современника". Рядом сидят ее родные и близкие. Играет живой оркестр. На большом экране одна за одной сменяют друг друга фотографии Волчек из кинофильмов.

Гражданская панихида начнется в 11:00 и продлится до 13:00. Похороны на Новодевичьем кладбище запланированы на 14:00.

Ее похоронят рядом с режиссером Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.

Коллеги и поклонники вспоминают Галину Волчек



Из-за траурных мероприятий движение в районе Чистопрудного бульвара ограничено. Полное перекрытие будет действовать до 14:00 на внешней стороне бульвара – от Покровки до Мясницкой.

До этого времени там также нельзя парковаться. До окончания мероприятия запрещена парковка и в Лужнецком проезде – в районе дома 2, строения 1.

Художественный руководитель "Современника" скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 24 декабря Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году в семье режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".