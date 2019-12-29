Прощание с Галиной Волчек началось в Москве

Прощание с Галиной Волчек начинается в театре "Современник"
Прощание с Галиной Волчек началось в театре "Современник".
У здания выстроилась очередь. Проститься пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели. Среди них артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов.
С вечера 26 декабря поклонники несут цветы к театру. В фойе установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов.
Гроб с телом Волчек установлен на сцене "Современника". Рядом сидят ее родные и близкие. Играет живой оркестр. На большом экране одна за одной сменяют друг друга фотографии Волчек из кинофильмов.
Гражданская панихида начнется в 11:00 и продлится до 13:00. Похороны на Новодевичьем кладбище запланированы на 14:00.
Ее похоронят рядом с режиссером Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.
Коллеги и поклонники вспоминают Галину Волчек
Из-за траурных мероприятий движение в районе Чистопрудного бульвара ограничено. Полное перекрытие будет действовать до 14:00 на внешней стороне бульвара – от Покровки до Мясницкой.
До этого времени там также нельзя парковаться. До окончания мероприятия запрещена парковка и в Лужнецком проезде – в районе дома 2, строения 1.
Художественный руководитель "Современника" скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 24 декабря Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году в семье режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.
Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".
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