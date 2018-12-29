Снег и до 10 градусов мороза ожидается в Москве в субботу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Предстоящим днем в московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр России.

Местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Температура воздуха в городе составит от минус 5 до минус 7 градусов, по области – от 5 до 10 градусов мороза.

Ветер в субботу будет преимущественно южного направления, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали о погоде в первую неделю 2019 года. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Новый год жители города встретят при 10 градусах мороза.

При этом уже с первых часов нового года будет понижаться давление и повышаться температура. Днем первого января будет -3... -8 градусов. Второго и третьего января будет слабый мороз до -1... -6 градусов.

Далее января начнется похолодание из-за распространения влияния на Московский регион зоны высокого давления. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.

В дни перед Рождеством будет небольшое понижение температуры. Пятого и шестого января ночью – минус 8-13, днем – 5-8 градусов ниже нуля.

На Новый год погода подготовила москвичам настоящий подарок. Небольшой минус позволит комфортно проводить время на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.