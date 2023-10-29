Жителям Москвы рассказали о погоде 29 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В последний день недели, 29 октября, в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, а также гололедица на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице днем будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до минус 3 градусов, по области – до минус 4 градусов.

Ранее главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала, что жителей и гостей Москвы ждет неустойчивая погода с температурой от 0 до плюс 12 градусов на предстоящей неделе.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе к субботе, 28 октября, сформировался снежный покров, характерный для первой декады декабря.

Москвичей предупредили о снеге и гололеде до 29 октября