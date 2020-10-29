Минздрав спрогнозировал сроки прекращения роста заболеваемости COVID-19 в РФ

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Второй подъем заболеваемости COVID-19 может закончиться через три недели, рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

По мнению эксперта, второй подъем заболеваемости инфекцией окажется не очень продолжительным.

"Три недели продлится, может быть, будет стабилизация", – предположил Чуланов в интервью РИА Новости.

Инфекционист подчеркнул, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусом. В этой связи сложно делать прогноз относительно возможности образования третьей волны COVID-19.

Ранее инфекционист назвал сходства распространения коронавируса и испанки. Он отмечал, что эпидемический потенциал у COVID-19 выше, чем у гриппа.

За последние сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавируса. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.