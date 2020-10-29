Кредитные каникулы в России могут сделать постоянными

Фото: depositphotos/nelyninell

В России могут на постоянной основе ввести механизм кредитных каникул. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание утверждает, что данная инициатива обсуждалась на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ. Идею выдвинула руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. По ее мнению, механизм кредитных каникул надлежит сделать постоянным или закрепить в законодательстве для использования в кризисных ситуациях.

Как рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, данная инициатива "не лишена здравого смысла". По его словам, предложение Лазаревой могут поддержать в Госдуме. При этом он отметил необходимость обсуждения с Центробанком вопросов коэффициентов риска и резервирования.

"Если кредитные организации идут навстречу заемщику и вынуждены проводить реструктуризацию кредита, то регулятор тоже должен относиться к этому с пониманием", – пояснил спикер.

В начале апреля нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. Документ был разработан депутатами совместно с ЦБ и Минфином России.

Позднее меры поддержки бизнеса в РФ предложили продлить до конца 2021 года. Соответствующий документ был направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину.