Стало известно, что москвичи чаще всего роняют в шахту лифта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В департаменте информационных технологий (ДИТ) столицы рассказали, какие вещи чаще всего роняют москвичи в шахты лифта. Это ключи, деньги, телефоны, банковские карты и документы. Жителям столицы также помогали вернуть часы, фотографии, ноутбуки, флешки и золотые украшения.
В пресс-службе департамента рассказали Агентству "Москва", что упавшие в мусоропровод или шахту лифта ценные предметы можно вернуть, для этого нужно оставить заявку в ЕДЦ.
"В этом году москвичи более 5,2 тысяч раз обратились в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с просьбой помочь вернуть упавшие вещи", – рассказал представитель департамента.
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) обеспечивает учет принятых заявок от жителей по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, их регистрацию и мониторинг, а также контроль исполнения. Все заявки поступают централизовано в контакт-центр и направляются на исполнение в обслуживающие организации. Централизованный принцип обработки заявок позволяет проводить анализ и выявлять повторяющиеся проблемы в многоквартирных домах.
Ранее стало известно, что чаще всего забывают пассажиры Мострансавто. В автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций находили транспортные карты "Стрелка", зонты, мобильные телефоны, паспорта. Редкие находки – укулеле, портмоне, в котором находилось 30 тысяч рублей, и 10-киллограмовый чан с сыром.
В летние месяцы пассажиры железнодорожных вокзалов забывали вставную челюсть и электрогитару Ibanez. Чаще всего вещи оставляли на Ленинградском вокзале (более трех тысяч).
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