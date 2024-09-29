Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 29 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем прогнозируется в Москве в последний день недели, 29 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Южный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 9 градусов, по области – до 6 градусов.

В эти выходные в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков – от 7 до 20 миллиметров. По словам синоптиков, сентябрь в Москве был очень сухим – с начала месяца выпало 0,2 миллиметра осадков при норме 66 миллиметров.

Понижение температуры до 15 градусов ожидается в Москве 30 сентября, однако с 1 октября в столицу вернется летняя погода со значениями до 22 градусов.