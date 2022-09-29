Сезонный характер волн коронавируса пока не доказан – Центр им. Гамалеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сезонный характер волн роста заболеваемости коронавирусом пока не очевиден, но может проявиться в будущем, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Об этом сообщает ТАСС.

"Никакой сезонности коронавируса пока нет, возможно, она когда-нибудь появится и будет иметь какой-то свой характер, но пока трудно говорить о том, что у нас есть четкая сезонная инфекция. Скорее коронавирус – это антропонос с собственной периодичностью во вспышках", – отметил он.

По мнению Логунова, новые вспышки распространения инфекции будут зависеть от скорости формирования новых мутаций. Он предположил, что наблюдаемая в настоящее время частота волн коронавируса в дальнейшем должна снизиться.

"Такая частота была связана с огромным количеством неиммунизированного населения", – пояснил Логунов, напомнив, что мир пережил шесть волн коронавируса всего за два с небольшим года.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.

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