Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В РФ за сутки выявили 38 739 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 154 человека. При этом увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах, снижение – в 46, ситуация не изменилась в семи регионах.

Выздороветь удалось 57 937 жителям РФ, скончались 109 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ был выявлено 20 948 470 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 387 163 человека.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.



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