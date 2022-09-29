Билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду zа нашу победу" появился в ДНР

Фото: vk.com/club53776387

В центре Донецка появился билборд с подписью "Спасибо деду zа нашу победу", на нем изображен президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.

На плакате также есть информация о том, сколько граждан проголосовали на референдуме по вхождению в состав РФ. Местные жители с иронией отметили, что высокой явки удалось достичь благодаря американскому лидеру.

"Я вижу это так – если бы он не помогал Украине и не спровоцировал военных на обстрелы республики, то референдум бы не прошел с такой явкой и таким результатом", – высказалась одна из жительниц Донецка.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Постпред призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



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