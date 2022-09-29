Мобилизованные медики будут проходить подготовку в специальных центрах

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мобилизованные медики и врачи-добровольцы будут проходить подготовку в специализированных центрах, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Эти центры будут работать при специализированных учебных заведениях. Так на портале ответили на вопрос об организации центров подготовки медсестер для женщин, желающих поступить на службу.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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