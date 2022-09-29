В Госдуме предложили ввести льготу по транспортному налогу для ветеранов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на автомобили с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил. Об этом сообщает RT.
Федоров подчеркнул, что в настоящее время законодательством предусмотрены различные меры поддержки ветеранов боевых действий, в том числе в сфере налогов.
При этом единая федеральная льгота в части уплаты транспортного налога для данной категории граждан не предусмотрена.
По словам Федорова, каждый регион на своем усмотрение может определять данную льготу.
В связи с этим депутат попросил рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы – освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 лошадиных сил.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что празднование 80-летнего юбилея победы советских войск в Сталинградской битве будет организовано как на федеральном уровне, так и на уровне властей Волгоградской области. Особое внимание при этом будет уделено ветеранам.
Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве, которая состоится 2 февраля 2023 года. Главой оргкомитета назначен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Правительству поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с оргкомитетом "Победа" план основных мероприятий по подготовке и непосредственно празднованию юбилея.
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