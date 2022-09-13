Ветеранам уделят особое внимание при праздновании юбилея Сталинградской битвы – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Празднование 80-летнего юбилея победы советских войск в Сталинградской битве будет организовано как на федеральном уровне, так и на уровне властей Волгоградской области. Особое внимание при этом будет уделено ветеранам, сообщил глава оргкомитета по подготовке к празднованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что обсудил подготовку торжественных мероприятий с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
"Празднование победы в Сталинградской битве будет проводиться как на федеральном уровне, так и на уровне региона, поэтому важно синхронизировать выполнение планов подготовки к этой памятной дате", – написал Медведев.
По его словам, власти организуют мероприятия по поддержке ветеранов и фронтовиков, а также защите исторической памяти. Также Медведев отметил, что внимание уделят проектам обновления и модернизации инфраструктуры.
"Необходимо учесть и предложения ветеранских организаций Волгоградской области, среди которых продолжение работ по приведению в порядок мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы", восстановление легендарного ЦУМа, организация в городе-герое Суворовского училища", – заключил он.
Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве, которая состоится 2 февраля 2023 года. Главой оргкомитета назначен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Правительству поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с оргкомитетом "Победа" план основных мероприятий по подготовке и непосредственно празднованию юбилея.
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