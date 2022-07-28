Баннеры с приказом "Ни шагу назад" появились на улицах Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
На улицах Волгограда в рамках подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве развесили баннеры с приказом Иосифа Сталина № 227 "Ни шагу назад". Об этом рассказал председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
По его словам, такие баннеры установлены в каждом из восьми районов города по инициативе ветеранского сообщества.
"Сегодня 80 лет подписания приказа верховным главнокомандующим Сталиным. Этот приказ жесткий, суровый, он был рожден временем, обстановкой. В августе 1942 года немцы вышли к Волге и имели численное превосходство. Сейчас город готовится к юбилею победы в Сталинградской битве", – рассказал Струков РИА Новости.
Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве, которая состоится 2 февраля 2023 года. Председателем оргкомитета назначен Замредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Правительству поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с оргкомитетом "Победа" план основных мероприятий по подготовке и непосредственно празднованию юбилея.
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