Специалисты рассказали, стоит ли нагружать ребенка кружками и секциями

29 сентября, 10:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России увеличилось число детей, которые обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. В прошлом году это число составляло 26,71 миллиона человек (в 2018 – 26,48 миллиона человек). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.
В материале говорится, что Москва лидирует по числу детей, которые ходят на дополнительные занятия. Однако специалисты отмечают, что, прежде чем отдать ребенка в кружок или секцию, нужно убедиться, справляется ли он со школьной программой.
Как рассказала психолог и нейропсихолог Наталья Наумова, у школьника должно быть время на выполнение домашних заданий и ежедневные двух-трехчасовые прогулки. Она отметила, что дополнительное образование подходит тем детям, у которых остается свободное время.
"Ребенку необходимо движение – в школе они очень мало двигаются. Соответственно, нужно какое-то спортивное или музыкальное занятие, которое будет развивать чувство ритма и позволит ребенку расслабиться. И плюс можно уже по интересу ребенка подобрать какой-то кружок", – рассказала Наумова.
Психолог подчеркнула, что у детей должно оставаться 1,5 часа свободного времени, чтобы можно было отдохнуть.
Специалист предупредила, что из-за переутомления ребенок может перестать справляться со школьной программой. Кроме того, могут развиться неврологические проблемы, например нервные тики, заикание, трудности с засыпанием, добавила она.
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отметил, что главная цель занятий в секциях и кружках – разгружать ребенка от школы.
По его словам, мальчиков можно отдавать на единоборства, а девочек – на фигурное катание. Также родителям стоит рассмотреть занятия музыкой.
"Сочетание физической крепости и музыкального образования, с моей точки зрения, дает им спокойную, неагрессивную уверенность", – отметил Пожигайло.
В начале сентября профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева рассказала, как определиться с кружками для ребенка. По словам психолога, при выборе занятий нужно предлагать ребенку кружки, которые были бы направлены на разные сферы развития. Она посоветовала родителям выбирать разностороннее и гибкое дополнительное образование, ориентируясь на интересы ребенка и на то, чтобы все было задействовано.
Ранее член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка на ребенка может привести к разным функциональным отклонениям, в том числе к нарушению сна и режима питания. Также это может привести к проблеме в рационе питания, а следом и к недостатку массы тела. Кроме того, у ребенка может измениться эмоциональное состояние.
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