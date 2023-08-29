Депутат Госдумы рассказала о повышении ряда социальных выплат с 1 января

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января следующего года приведет к увеличению пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по безработице. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что повышение социальных выплат будет происходить постепенно с учетом изменений показателей в течение года.

Кроме того, произойдет такой скачок по увеличению МРОТ, когда он значительно оторвется от прожиточного минимума, добавила Бессараб.

По ее словам, при сложившемся на сегодня МРОТ россияне, которые получали пособие и не работали после трудоустройства, могли получать меньше, чем с социальной выплаты. Однако после повышения МРОТ этого не будет, отметила депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила установить социальную стипендию для студентов, которые являются сиротами и инвалидами, на уровне прожиточного минимума.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы от партии ЛДПР разрабатывают законопроект, согласно которому будет увеличена пенсия работников оборонных предприятий.

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