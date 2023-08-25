По 100 тыс рублей хотят выплачивать семьям с пострадавшими при СВО детьми

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Минтруд РФ готовит указ, согласно которому семьям с детьми, пострадавшими из-за спецоперации на новых и приграничных территориях России, будут выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях дополнительной поддержки семей с детьми, пострадавшими в ходе (СВО) <...> постановляю установить с 1 июня 2023 года в целях компенсации ущерба в ходе специальной военной операции единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка в возрасте до восемнадцати лет, получившего увечье", – говорится в документе.

В начале года депутаты Госдумы предложили утвердить в РФ статус "дети спецоперации", который бы присваивался детям младше 17 лет, проживающим в новых регионах РФ во время СВО. Для носителей этого статуса также предлагалось установить специальные льготы.

Между тем недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому дети участников СВО в возрасте 7–16 лет смогут бесплатно ездить на муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном транспорте. Тем не мене документ получил отрицательный отзыв кабмина РФ.

