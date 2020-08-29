Москва входит в топ городов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице число новых случаев COVID-19 составляет 5,34 на 100 тысяч человек, по этому показателю город находится во второй десятке среди российских регионов.
Таким образом, Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста свежих случаев коронавируса. Этот показатель в городе составляет 0,3%.
За последние сутки в России зарегистрирован еще 4 941 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них 1 269 не имели клинических проявлений.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский автономный округ, Московская область, Чечня, Москва, а также ЯНАО, ХМАО, Тыва, Камчатский край, Тамбовская, Смоленская, Тульская области. Общее число случаев в стране – 985 346 в 85 регионах. Это на 0,5% больше, чем днем ранее.
За сутки подтверждено 111 летальных случаев, в том числе 12 в Москве и 4 в Подмосковье. За весь период по РФ скончалось 17 025 человек.
Выписано по выздоровлению 5 917 человек, из которых 1 393 в столице и 148 в Московской области. Общее количество выписанных выздоровевших пациентов по России – 804 383.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 36 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по РФ остаются 210 662 человека.
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