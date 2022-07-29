Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За прошедшие 24 часа в столице госпитализировали 314 человек с коронавирусом. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф.
Количество выздоровевших за последние сутки достигло 1 902. Умерли от инфекции 11 пациентов. Всего в городе зарегистрировали 3 682 новых случаев заболевания коронавирусом.
Накануне в столице выявили 4 477 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 2 815 256 случаев коронавируса, выздоровели 2 607 781 человек, умерли 44 444 человека.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.
В свою очередь, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах людям из групп риска
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