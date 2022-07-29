Более 572 тонн ягод собрали в Подмосковье с начала года

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С начала 2022 года в Московской области собрали более 572 тонн ягод. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В частности, за первые две недели июля собрано более 189 тонн ягод. Основной продукт – 176 тонн – садовая земляника или клубника.

Отмечается, что данные учтены по 33 подмосковным предприятиям и фермерским хозяйствам.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись 286 точек продажи клубники, это на 50% больше, чем в предыдущие годы. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, ягоды будут привозить в столицу из разных регионов России.

Он также отметил востребованность ярмарочных мероприятий из-за повышенного спроса на сезонные ягоды, бесплатного предоставления места продавцам, а также межрегионального сотрудничества и содействия российским фермерам в поиске площадок для сбыта продукции.

Ожидается, что за сезон будут проданы более 10 сортов клубники. Горожане смогут найти ягоды в специальных конструкциях с единой концепцией. Точки по продаже клубники можно посмотреть здесь.

1 апреля в столице открылись ярмарки выходного дня. Самые крупные ярмарки можно найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке. Москвичи предпочитают там покупать свежую продукцию по доступным ценам.