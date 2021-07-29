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Общество

18:57

Более 37,3 тысячи человек вакцинировались от клещевого энцефалита в Москве с начала года

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года в Москве от клещевого вирусного энцефалита привились более 37,3 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"С 1 января 2021 против клещевого вирусного энцефалита привиты 37 тысяч 313 человек, из них 14 тысяч 932 ребенка, что более чем в три раза превышает число лиц, получивших прививки в 2020 году", – говорится в сообщении.

При этом обращаемость в медицинские организации столицы по поводу укусов клещей не превысила средних значений.

В Роспотребнадзоре отметили, что более 60% обращений были связаны с укусами на территории Московской, Тверской и Калужской областей. В столице были зарегистрированы лишь единичные случаи присасывания клещей.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал, что за последние 20 лет россияне стали в три раза реже заражаться клещевым энцефалитом.

Однако эксперт заявил, что прививка от клещевого энцефалита все еще является необходимой.

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