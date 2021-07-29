Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 29 июля. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозу синоптиков, в столичном регионе пройдут небольшие дожди. При этом воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов тепла.

В городе будет дуть западный ветер с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Ожидается, что в ночь на пятницу температура может опуститься до +16 градусов.

В Московской области в четверг воздух прогреется до 23–28 градусов тепла. При этом в ночь на пятницу похолодает до +13 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк пообещала, что погода начнет улучшаться уже в четверг. Синоптик заявляла, что похолодание из-за дождей не предвидится.

По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие выходные жителей столичного региона ожидает жаркая погода с небольшим дождем. По ее словам, минимальная температура в столице ночью составит около 16–18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25–28 градусов.