В Госдуме поручили проверить наличие двойного гражданства у ряда депутатов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить информацию о наличии у ряда депутатов двойного гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Кроме того, к проверке привлекут комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики. Данные планируется запросить в Центризбиркоме.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов выступил с заявлением о необходимости установления у депутатов двойного гражданства.

"Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова – серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры", – заявил Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что гражданин не может занимать пост в Госдуме при наличии второго гражданства или вида на жительство в другом государстве. Соответствующие нормы прописаны в Конституции и в законе о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы.

Ранее представители Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев выдвинули на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства или вида на жительство для послов РФ.

В июле стало известно, что Следственный комитет провел проверку в отношении сенатора Елены Мизулиной. Поводом стали сообщения о двойном гражданстве политика. Было установлено, что эта информация не соответствует действительности.

