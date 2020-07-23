В СК подтвердили, что у Мизулиной нет двойного гражданства

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет РФ выявил недостоверность информации, что у российского сенатора Елены Мизулиной есть двойное гражданство. В связи с данной ситуацией начата проверка, приводит РИА Новости заявление пресс-службы Мизулиной.

До этого Мизулина говорила, что материалы по ее обращению в Генпрокуратуру из-за фейков о двойном гражданстве направлены в ГСУ СК РФ по Москве. При этом сенатор обращала внимание, что у нее также нет ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах.

"Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации", – уточнили представители члена Совфеда РФ.

Про якобы двойное гражданство у Мизулиной утверждалось весной в ряде СМИ, а также телеграм-каналах.