Еще 625 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 625 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437", – сообщила вице-мэр.
Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
За прошедшие сутки в стране подтвердили 5 395 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 823 515 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом. По ее словам, коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1.
До этого президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что достаточный для массовой вакцинации объем препарата от коронавируса может появиться в начале 2021 года. Он отметил, что разработка вакцины от COVID-19 занимает очень много времени. В частности, на наблюдение за антителами, вызванными вакциной, может уйти не менее полугода.
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