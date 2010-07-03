Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за дождя и ветра в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что в течение всей недели в Москве будет прохладно. Во вторник, 30 июля, столбики термометров покажут +13...+15 градусов.

Пик холода придется на среду. В ночь на 31 июля в столице похолодает до 7–9 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Это ниже нормы примерно на восемь–девять градусов.

К концу недели возможно небольшое потепление, так что воздух может прогреться до +20 градусов. Тем не менее температура все равно будет ниже нормы.

А 29 июля может стать самым холодным днем лета с начала века. Синоптики прогнозируют 15–17 градусов тепла в Москве. При переменной облачности существенных осадков не ожидается.

Горожан предупреждали, что июль в Москве будет холоднее обычного, а в августе температурные показатели окажутся близки к климатической норме. Для европейской части России среднемесячная температура августа составляет +16,5 градуса (днем +20...+23, ночью +10...+13).

