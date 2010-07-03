Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

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В столице холодная погода продержится до среды, 31 июля, а затем воздух начнет прогреваться, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

Пик холода на этой неделе, по прогнозам, ожидается в среду. До этого дня погода будет без осадков с переменной облачностью, но температура будет понижаться каждый день.

В ночь на среду в столице ожидается 7–9 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов, что ниже нормы примерно на восемь или девять градусов.

"Со среды температура воздуха будет повышаться – к выходным в субботу уже 17–18 градусов, в воскресенье около 20 градусов. При этом местами во второй половине недели пройдут небольшие дожди, погода будет преимущественно облачная", – сообщил представитель "Фобоса".

Ветер будет дуть северный, временами его скорость достигнет 7–12 метров в секунду.

29 июля может стать самым холодным днем лета с начала века. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается 15–17 градусов тепла. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 40%.

Также синоптики предупреждали, что июль в Москве будет холоднее обычного, а в августе температура будет близка к климатической норме. Для европейской части России среднемесячная температура августа составляет +16,5 градуса (днем +20...+23, ночью +10...+13).

