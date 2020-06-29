Поправки в Конституцию за 4 дня голосования поддержали 76% респондентов – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За четыре дня 76% респондентов ВЦИОМ поддержали поправки в Конституцию. Соответствующие данные экзитпола опубликованы на сайте центра.

Согласно данным ВЦИОМ, по состоянию на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе поучаствовали 163 124 человека. На вопрос ответили 70,6% респондентов, 29,4% от ответа отказались.

"Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян", – говорится в сообщении.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работает в Москве.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.