Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У россиян началась сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию. Оно состоится в среду, 1 июля.

День голосования объявлен нерабочим. Он будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день. При этом граждане, которые не работают в этот день, получат оплату труда за июль в полном размере.

В Роструде пояснили, что у россиян будет возможность взять другой день отдыха за работу 1 июля. Таким гражданам зарплата за первый день июля будет выплачена в одинарном размере.

При этом отпуск на 1 июля продлить нельзя, так как день не исключен из нормы рабочего времени.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в период с 25 июня по 1 июля. Проголосовать возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно.

По последним данным, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла 80 процентов. В дистанционном голосовании приняли участие свыше 938 тысяч человек.