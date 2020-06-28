Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ достигла 80%. Об этом сообщается на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает ТАСС.

Известно, что в дистанционном голосовании приняли участие свыше 938,2 тысячи человек. Началось голосование в четверг, 25 июня, в 10:00 по московскому времени. Участвуют в электронном голосовании Москва и Нижегородская область.

Так, по информации на 19:16, в воскресенье явка составила 80,0%. Всего было принято 938 224 бюллетеня. Электронное голосование окончится менее чем через 49 часов. Для участия в нем ранее требовалось подать заявку. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. За процессом голосования следят около 500 тысяч наблюдателей. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

Ранее говорилось, что почти 3 тысячи консультаций провела техподдержка для участников онлайн-голосования.