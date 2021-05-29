Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

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В июне граждане России будут отдыхать три дня подряд, напомнил адвокат Владимир Постанюк в интервью "Российской газете".

В субботу, 12 июня, вся страна отмечает День России, так как праздник в этом году выпал на выходной, то понедельник, 14 июня, также окажется нерабочим. При этом рабочий день в пятницу, 11 июня, будет сокращен на один час.

Постанюк отметил, если из-за особенностей работы сокращение дня невозможно, то работнику должны предоставить дополнительное время отдыха или оплату, как при переработке.

Ранее длинные выходные у россиян были с 1 по 10 мая. Такой указ подписал Владимир Путин 23 апреля. Инициатива убрать рабочие дни между майскими праздниками принадлежала главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По ее словам, это позволило замедлить развитие ситуации с COVID-19.