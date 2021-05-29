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Москва 24

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Общество

05:56

В МЧС предложили наказывать владельцев пляжей за отдыхающих с животными

общество животные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС предлагает внести в КоАП поправки, согласно которым владельцев пляжей будут штрафовать за граждан, отдыхающих с животными.

Об этом заявил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин, передает ТАСС.

Он отметил, что данное предложение еще предстоит рассмотреть Минюсту, поправки в административный кодекс внесут только после одобрения их ведомством.

С 1 января этого года в России действуют единые правила пользования пляжами, которые в том числе запрещают посещать их с животными. Исключение составляют лишь собаки-поводыри.

Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы. В свою очередь в Подмосковье купальный сезон открывается с 1 июня. За городом будут работать 100 пляжей и 100 зон отдыха. Их оборудуют навесами, душевыми, кабинками для переодевания и туалетами.

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